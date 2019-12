Il sessismo di Libero su Nilde Iotti indigna le emiliane | parte esposto per diffamazione

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dalladie di tutte le donne. Lesi mobilitano contro le frasi sessiste rivolte alla compianta politica di Reggio Emilia e pensano a presentare unalla magistratura, dopo che il quotidiano “” ha parlato della presidente della Camera affermando: “Era facile amarla perché era una bella emiliana simpatica e prosperosa come solo sanno essere le donne. Grande in cucina e grande a letto. Il massimo che in Emilia si chiede a una donna”.Frasi che, stando a quanto riportato da Repubblica Bologna, non sono piaciute alle donne, che vogliono domandare alla magistratura se le parole usate da “” possano costituire un reato di.A portare avanti la mobilitazione sono le avvocate Cathy La Torre e Rita Nanetti, che hanno già programmato un primo appuntamento per raccogliere ...

peeyonkou : RT @ellyesse: Questo non è giornalismo.È sessismo schifoso,è sessualizzazione delle donne che non si ferma nemmeno davanti a personalità ch… - 2015blackdog : RT @ellyesse: Questo non è giornalismo.È sessismo schifoso,è sessualizzazione delle donne che non si ferma nemmeno davanti a personalità ch… - AlfredoHamill : RT @ellyesse: Questo non è giornalismo.È sessismo schifoso,è sessualizzazione delle donne che non si ferma nemmeno davanti a personalità ch… -