Giochi del decennio | Stardew Valley è una vera perla - articolo

eurogamer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Con l'arrivo del 2020 abbiamo deciso di celebrare i 30che hanno lasciato il segno negli ultimi dieci anni. Potete trovare tutti gli articoli pubblicati nell'archivio deidel, e leggere dell'idea da cui è nato il progetto nel nostro editoriale. Realizzato in solitaria da Eric Barone, conosciuto come ConcernedApe,è la prova di quel che un unico sviluppatore può ottenere con il duro lavoro, con la dedizione e con tantissima determinazione. Per quatto anni Barone non solo ha programmato il gioco, ma ha anche realizzato tutti gli effetti sonori, la soundtrack e parte degli artwork. Ispirato dalla serie Harvest Moon, adesso nota come Story of Seasons, Barone voleva creare un gioco che rendesse omaggio alla serie ma che al contempo sistemasse i numerosi problemi di cui soffriva.Alle voltepuò sembrare un viaggio nostalgico, che vi porta ...

msgelmini : Sulla riforma del #Mes Gualtieri minimizza superficialmente e sbaglia. Il trattato, così come concordato da Conte i… - fattoquotidiano : Al capo del Coni è stato chiesto di individuare il presidente della fondazione che organizza le Olimpiadi: uno capa… - Jammasrl : Controllo del territorio nel mantovano: ispezionate anche sale giochi e scommesse -