romadailynews

(Di domenica 8 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio L’intesa raggiunta nel vertice fiume di Palazzo Chigi non contatta ancora la maggioranza va avanti la sfida PD renziani sulle tasse ha vinto Renzi abbiamo vinto tutti viceconte il MoVimento 5 Stelle Resta alle prese con i dissensi su Di Maio si presenta diviso al voto di mercoledì sul me intanto a Bologna in 10.000 con Prodi all’apertura della campagna elettorale di Bonaccini per l’Emiliagna è il movimento delle sardine in l’adesione annunciata da Francesca Pascale fidanzata di Silvio Berlusconi per la manifestazione diil 14 dicembre Benvenuta dicono i promotori Cambiamo argomento la Corea del Nord attraverso l’agenzia ha spiegato di aver accettato nuovo test molto importante da un’area di lancio missili a lungo raggio senza però svelare il tipo di ...

OfficialASRoma : ?? Nelle ultime 12 sfide a San Siro sono arrivati tre successi per parte e sei pareggi 10 curiosità in vista di… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 08-12-2019 ore 10:10: romadailynews radiogiornale Buona domenica… - corgiallorosso : #Roma: si tratta a Londra coi legali di #Friedkin -