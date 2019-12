Troppe risse in centro E Vicenza vieta ai marines di entrare in zona rossa

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Francesca Bernasconi Dopo l'ultimo pestaggio, le vie della movida sono statete aiUsa. Chi vi entrerà sarà punito secondo il Codice di giustizia militare Per 45 giorni, i soldati delle forze armate americane non potranno accedere alle vie delladella movida. Dopo gli ultimi pestaggi, infatti, la Prefettura, i vertici militari e l'amministrazione comunale hanno deciso di istituire unata ai soldati della 173esima Airborne Brigade, quella dei paracadutisti Usa. "Il personale che entrerà nell'areata sarà punito secondo il codice di giustizia militare", specifica il colonnello Kenneth Burgess, nella circolare che coinvolge quasi 3 mila soldati Usa, riportata da Repubblica. "È un provvedimento che non ha precedenti ae per questo ringrazio le autorità americane", ha detto il sindaco Francesco Rucco. La decisione è stata presa ...

