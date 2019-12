Ragazzo prende a sprangate auto della Polizia | arrestato a Chioggia

notizie

(Di domenica 8 dicembre 2019) Attimi di panico a, in provincia di Venezia, dove nella giornata del 7 dicembre gli agenti dei Carabinieri hanno fermato euncon problemi di tossicodipendenza dopo che questi aveva danneggiato aun’. Il giovane aveva dato inizio alla sua follia distruggendo il proprio appartamento e lanciando diversi oggetti dalla finestra di casa sua, per poirsela con il mezzo dei militari parcheggiato nella strada sottostante. I Carabinieri sono in poco tempo riusciti ad immobilizzare ila mani nude. DanneggiaStando a quanto riportato dalla stampa locale, il giovane sarebbe sceso in strada iniziando a colpire un’li parcheggiata con dei sassi e con una spranga. Il trambusto generato ha quindi attirato l’attenzione dei residenti, che hanno subito ...

