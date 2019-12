Napoli | Ancelotti | «Nessuna spaccatura tra me ed i giocatori» – VIDEO

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019)commenta il pareggio contro l’Udinese: «Momento complicato, matra me ed i» Carlo, allenatore del, ha commentato in conferenza stampa il pareggio della sua squadra contro l’Udinese. Ecco il pensiero del tecnico. «La squadra è stata lenta e involuta nel primo tempo: il momento resta complicato, ma rimango positivo anche perché tra me ed inon c’è. Martedì abbiamo una partita importante e può arrivare la scintilla per sbloccarci. Nel calcio quando si fa bene è merito dei, quando si fa male è colpa dell’allenatore. Mi sento più coinvolto ora che se le cose andassero bene.». Leggi su Calcionews24.com

annatrieste : Pensavo che la pizza con l'ananas fosse il massimo dello schifo per un napoletano. Poi ho visto il Napoli di Ancelo… - RafAuriemma : Dopo 15 giornate di campionato il #Napoli è a -17 dal primo posto occupato dall’Inter che, a detta di tutti, ha un… - annatrieste : NAPOLI DI DONADONI ABBANDONA QUESTO NAPOLI DI ANCELOTTI -