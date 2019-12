anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ildi gennaio si avvicina e il Benevento gli strizza l’occhio. Più volte nei giorni scorsi la dirigenza, attraverso le parole del presidente Vigorito e del direttore sportivo Foggia, ha lasciato intendere che pazienterà fino in fondo per riflettere sul da farsi. Intanto, però, dalla Turchia rimbalzano voci di un interessamento dei sanniti per il diciassettenneJasurbek Jaloliddinov, reduce da un’ottima stagione con il Bunyodkor chiusa al terzo posto nella Superliga, massimo campionato dell’Uzbekistan. Centrocampista centrale, all’occorrenza trequartista, Jaloliddinov ha giocato 20 gare con il suo club nel campionato appena concluso mettendo a segno due reti. Era alla sua prima vera stagione tra i ‘grandi’ dopo i sette minuti collezionati lo scorso anno che segnarono il suo debutto assoluto ...

anteprima24 : ** #Mercato, spunta un talento uzbeko: in patria lo vestono già di giallorosso ** - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Haaland, spunta clausola di 20 mln Bild, esercitabile nella finestra invernale di mercato -