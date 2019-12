Loredana Bertè accusa Madonna | “Mi ha rubato una cosa a cui tenevo”

velvetgossip

(Di domenica 8 dicembre 2019)è senza dubbio un’artista schietta che dice sempre quello che pensa. A testimonianza di questo, in una delle sue ultime interviste la cantantela collega. Pare infatti che la regina di Like a Virgin si sarebbe resa protagonista di un furto ai danni dell’interprete di Non sono una Signora. A raccontare lo spiacevole episodio è stata la stessa, che durante un’intervista per il rotocalco Verissimo, andata in onda lo scorso 7 dicembre 2019, avrebbetodi averlequala cui teneva molto. “Mi hail giubbotto Moschino” Durante la sua intervista a Verissimo,ha raccontato un curioso aneddoto in merito al suo primo incontro con. La rocker italiana racconta: “mi ha copiata. Io l’ho conosciuta bene in America”. A quel punto Silvia Toffanin ...

Franpesca_ : Io capodanno lo vorrei fare a tema Loredana Bertè, e credo si possa anche fare perché io ho un tutù nero e un boa… - AgenziaOpinione : ITALIA 1 – “ Verissimo * PUNTATA DEL 7 DICEMBRE 2019, « IN STUDIO, Ilaria D’Amico / Stefano Accorsi e Edoardo Leo /… - giamprock58 : MA IO BOH. -