Eccellenza | il Marcianise batte il Gragnano e lo aggancia in classifica

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Ce) – Il2-0 ilal Progreditur e lo raggiunge a quota 18 punti innel torneo di. A decidere il match le reti di Pasquale Allegretta al 14′ del primo tempo e di Giuseppe Allegretta al 13′ della ripresa. US– ASD Città di2-0 Marcatori: 14′ pt. Allegretta P. , 13′ st. Allegretta G. US: Domigno, Pucino, Di Ronza, D’Isanto (dal 42′ st. Gallo), Vertuccio, Castaldo, Maietta, Colella (C), Allegretta G. (dal 39′ st. Pasquariello), Perfetto (dal 32′ st. Coppola), Allegretta P. (dal 25′ st. De Filippo). A disp.: Famoso, Esposito, Delli Paoli, Letizia. All.: Angelo Valerio ASD Città di: Alcolino, Basile (dal 24′ pt. Servillo G.), Ammendola, Ferri (dal 39′ st. Annunziata G.), Sorrentino (dal ...

