Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 07 | 30

(Di sabato 7 dicembre 2019)7 DICEMBREORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA: CIRCONE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE. PASSIAMO AGLI EVENTI DEL TERRITORIO CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, OGGI, 7 DICEMBRE, AD ALBANO, SARANNO ISTITUITE PROVVISORIE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE SOLENNITA’ LEGATE ALL’IMMACOLATA CONCEZIONE. TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO A PARTIRE DALLE ORE 17:00. AD ANGUILLARA, IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S. MARTINO, IL 7 E L’8 DICEMBRE SARANNO ISTITUITE TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NELLE VIE E NELLE PIAZZE DELL’EVENTO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA EXTRAURBANA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO, I ...

