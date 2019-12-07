Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 07:30 (Di sabato 7 dicembre 2019) Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE. PASSIAMO AGLI EVENTI DEL TERRITORIO CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, OGGI, 7 DICEMBRE, AD ALBANO, SARANNO ISTITUITE PROVVISORIE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE SOLENNITA’ LEGATE ALL’IMMACOLATA CONCEZIONE. TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO A PARTIRE DALLE ORE 17:00. AD ANGUILLARA, IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S. MARTINO, IL 7 E L’8 DICEMBRE SARANNO ISTITUITE TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NELLE VIE E NELLE PIAZZE DELL’EVENTO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA EXTRAURBANA Roma-CIVITA CASTELLANA-VITERBO, I ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #06-12-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 20:30: VIABILITÀ 6 DICEMBRE 2019 ORE 20.20… -
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 20 : 30: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA NOMENTANA E L’ALLACCIO CON LA A24 Roma TERAMO. SEMPRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA AURELIA E CASSIA. IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN FILA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 19 : 45: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI ANCORA DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE PERMANGONO CODE TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 19 : 15: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI ANCORA FORTI DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE PERMANGONO CODE TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO. SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA. PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 18 : 45: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI ANCORA DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI REGISTRANO CODE IN AUMENTO, TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO. AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 18 : 15: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI PERMANGONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI REGISTRANO CODE PARI A 3 KM, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO, TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI. SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 17 : 45: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE PERMANGONO CODE, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI. AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MA IN DIREZIONE ...
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