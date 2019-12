calciomercato.napoli

(Di sabato 7 dicembre 2019) Carlo Alvino, speaker di Radio Kiss Kiss e giornalista di TV Luna, spiega fino a quando durerà il ritorno delSecondo quanto riportato direttamente attraverso il proprio profilo Twitter, Carlo Alvino ha dichiarato che: ”Il, così come già deciso, tornaina Castel Volturno. Gli azzurri si alleneranno domattina e poi lasceranno la struttura per far ritorno alle loro abitazioni”. Si torna dunque nei pressi di Castel Volturno, ma soltanto fino a domani pomeriggio. I calciatori prima del match contro il Genk faranno quindi ritorno a casa. Il, così come già deciso, tornaina Castel Volturno. Gli azzurri si alleneranno domattina e poi lasceranno la struttura per far ritorno alle loro abitazioni. — Carlo Alvino (@Carloalvino) December 7, 2019 L'articolo– Ilinsembra essere il primo ...

annatrieste : E mentre il Napoli perde malamente con l'Udinese l'account ufficiale dei partenopei twitta sulla Primavera. Qualsia… - CalcioMercatoNA : UFFICIALE - Il Napoli tornerà in ritiro stasera #UdineseNapoli #Napoli #ForzaNapoliSempre - zazoomnews : Udinese-Napoli il commento degli azzurri sul sito ufficiale: ”Segnali di carattere” - #Udinese-Napoli #commento… -