Tempi ridotti e riti alternativi Il processo civile mette il turbo Ecco tutte le novità

(Di sabato 7 dicembre 2019) Mentre prosegue il confronto sulla riforma delpenale, con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge di delega al Governo sul, quello che era il settore simbolo della giustizia lumaca, secondo M5S, dovrebbere definitivamente il. Con la nuova legge vengonodel, vengono aumentati i tipi di controversie in cui è necessario prima di presentarsi davanti a un giudice tentare una risoluzione alternativa e vengono diminuite notevolmente le carte necessarie nelle varie cause, spingendo sulla digitalizzazione. L’obiettivo principale perseguito dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede è stato quello di eliminare i cosiddettimorti, riducendo il numero delle udienze.poi i casi in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale e trovate soluzioni al procedimento per lo ...

