oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) La FIS ha confermato che si disputeranno regolarmente leValvalide per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci. Ileffettuato dalla Federazione Internazionale è risultatoe ha dato i riscontri attesi, il manto bianco sulla Saslong è in perfette condizioni e dunque si potràggiare regolarmente tra due settimane esatte. A essere protagonisti nella località italiana saranno gli uomini con due prove veloci: ad aprire le danze sarà ilin programma sabato 20 dicembre, il giorno successivo il grande spettacolo con la discesa libera (entrambe lesono programmate alle ore 11.45). Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: FISI/Pentaphoto

poliziadistato : Sicurezza in montagna e sulle piste da sci, i poliziotti del Centro addestramento alpino di Moena ne parlano con… - ClarabellaBest : RT @poliziadistato: Sicurezza in montagna e sulle piste da sci, i poliziotti del Centro addestramento alpino di Moena ne parlano con @massi… - OA_Sport : Sci alpino, confermate le gare in Val Gardena: controllo della neve positivo, superG e discesa prima di Natale -