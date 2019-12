Scambio ricercatori Iran-Usa detenuti

Il ricercatore cinese-americano Xiyue Wang sarà liberato dall'in cambio della scarcerazione dello scienziato detenuto negli Usa, Massoud Soleimani. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri di Teheran, Zarif. Wang era stato condannato a 10 anni per essersi"infiltrato"illegalmente nel Paese e per aver diffuso materiale riservato all'estero. Nel confermare la notizia del ritorno di Wang,il presidente Usa Trump ha ringraziato i partner svizzeri per l'assistenza data nel negoziato sul rilascio.(Di sabato 7 dicembre 2019)