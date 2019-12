Previsioni Meteo Torino e Piemonte | tempo stabile ma transito di nuvolosità

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Adomani, domenica 8 dicembre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +8°C, la minima di +3°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allertapresente.: condizioni dial Nordovest, seppur con ilabbastanza diffuso di: medio-alta su VDA e, di tipo basso sulla Liguria specie centro-orientale, dove non si esclude qualche goccia sullo spezzino. Non mancherà qualche occhiata di Sole. Clima non freddo, con gelate quasi assenti in Valpadana. Valori diurni stabili intorno a +10°C in Valpadana, +13-15°C in Liguria. Ventilazione ...

