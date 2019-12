LIVE Fortitudo Bologna-Trento basket | Serie A 2019-2020 in DIRETTA | 18-5 | primi cinque

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-7 SHOWTIME! Alley oop Fantinelli-Sims! 18-7 Kelly fa saltare Sims sulla linea di fondo e poi appoggia al vetro Superata la metà del primo quarto 18-5 La risposta di Leunen! Ancora da tre punti! 15-5 Tripla di King dall’angolo che prova a scuotere15-2 Vola in appoggio Robertson, e laha finora letteralmente annullatoAndato in tilt il tabellone del PalaDozza, si deve aspettare per ricominciare 13-2 SIMS! Schiacciata volante da rimbalzo in attacco del centro già di Cremona e Roma, time out chiamato da Brienza 11-2 Ancora Robertson! Seconda tripla di serata per lui 8-2due difirmati da Knox 8-0 2/2 Sims Sims finisce raddoppiato sotto canestro, trova il fallo e due tiri liberi (ed è un buon tiratore dalla lunetta, al contrario di molti centri) 6-0 Anche Robertson da tre! Ottimo inizio quello della ...

OA_Sport : LIVE Fortitudo Bologna-Trento basket, Serie A 2019-2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Trento basket Serie A 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Fortitudo #Bologna-T… -