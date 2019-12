Fernando Alonso contro Leclerc e Vettel | Vedo piloti che si sbattono fuori

liberoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Spara ad alzo zero,della Ferrari, Charlese Sebastian. Parere più che autorevole, quello del due volte campione del mondo ed ex Ferrari, laddove però non ha mai vinto. Il riferimento aidi Maranello, non citati esplicitamente, arriva in occasio

AlvArrCarlos : @FELIDAE_73 @edusanz99 @Fernando_gmdd @Ares_Zamora @alonso_dm O una angiografia con contraste - DanielRicc3 : Avustralya Grand Prixine son 98 gun - Karma ????/Fernando Alonso/2017 - babydybss : Siccome l'ultima cosa che ho visto su Twitter prima di andare a dormire è stata una foto di Fernando Alonso, ho sog… -