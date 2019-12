Clima | Midulla WWF | “Greta è il cambiamento che fa bene | ha impatto su chi vota e sulla

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) “Greta è ilche facontrapposto altico“, afferma la responsabileed energia del WWF Italia, Maria Grazia, raggiunta telefonicamente a Madrid dove segue la Cop25, la Conferenza mondiale sui cambiamentitici in corso nella capitale spagnola fino a venerdì 13 dicembre prossimo. “Credo – ha dettorispondendo il giorno dopo lo sciopero dela una domanda sul peso che il movimento guidato dall’attivista svedese Greta Thunberg ha sul vertice Onu – che Greta abbia unsu chipolitica. Greta ha criticato l’inefficacia della politica e la cosa penso abbia eco. Certo, – sottolinea– bisogna anche dire che non sono questioni facili da risolvere“. Sui lavori della Conferenzaha evidenziato che questa è una “fase ...

PaolaFiore : RT @Valori_it: Intervista alla responsabile Clima e Energia del @WWFitalia : «Ecco cosa dovrà accadere per considerare la Cop 25 un success… - EllyanneCGithae : RT @Valori_it: Intervista alla responsabile Clima e Energia del @WWFitalia : «Ecco cosa dovrà accadere per considerare la Cop 25 un success… - Valori_it : Intervista alla responsabile Clima e Energia del @WWFitalia : «Ecco cosa dovrà accadere per considerare la Cop 25 u… -