(Di sabato 7 dicembre 2019) Lahato 6nello spazio dal Taiyuan Satellite Launch Center nella provincia settentrionale dello Shanxi alle 16:52 di oggi (ora di Pechino). Isono stati trasportati da unvettore Kuaizhou-1A (KZ-1A) e sono entrati con successo nell’pianificata. Si tratta del secondoo dal centro dio di Taiyuan indi sei ore, dopo che un altrovettore KZ-1A hato il satellite Jilin-1 Gaofen 02B nello spazio alle 10:55 del mattino, stabilendo un nuovo record per l’industria aerospaziale cinese. Inoltre, il doppioo ha rappresentato una svolta per il Taiyuan Satellite Launch Center in termini di capacità dio rapido e dio di emergenza. IHEAD-2A e HEAD-2B hanno costituito il primo lotto diper lo Skywalker Constellation, sviluppato dalla HEAD Aerospace Technology Co. Ltd. Questi ...

