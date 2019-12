Chi è Mohammed Saeed Alshamrani | il simpatizzante di Bin Laden dietro alla sparatoria

open.online

(Di sabato 7 dicembre 2019) Continuano a emergere nuovi dettagli sul passato di, l’attentatore che venerdì mattina ha aperto il fuoco nella base navale di Pensacola, in Florida, uccidendo tre persone. L’assalitore, morto nella, era un ufficiale dell’aeronautica saudita, si trovava in Florida per un periodo di addestramento nella base navale che dal 1985 accoglie militari stranieri. Il Navy International Training Center ha infatti diverse partnership con le forze armate di altri paesi, tra cui le forze aeree reali saudite. Armato con una pistola semiautomatica, il tiratore ha aperto il fuoco in un in una delle aule del centro di addestramento. Secondo gli investigatori, non aveva un obiettivo preciso ed è stato rallentato quando qualcuno ha barricato una porta, permettendo ad altri di fuggire dall’edificio. #Pensacola Naval Air Station attacker ...

BinaryOptionEU : ?? AZIONI SAUDI ARAMCO IPO: - doramengoni : @scivolidinuovo Un'altro che è talmente capra che porta Frida Kahlo, Mohammed Alì ecc portandolo ad un pubblico pop… -