Andamento mercato immobiliare | calo prezzi in arrivo | ecco i dati

(Di sabato 7 dicembre 2019)inCalano idegli immobili nel trimestre luglio-settembre 2019, tra l’altro, il trend ribassista sembra destinato a proseguire nei prossimi mesi; questo il dato più evidente in base a uno studio di Bankitalia. Sondaggi elettorali TP, più del 50% degli italiani si sente sovranista: lo studio di Bakintalia Interessante panorama quello descritto dall’ultimo sondaggio congiunturale del– condotto su un campione di 1.117 agenzie del settore – condotto da Bankitalia in collaborazione con Tecnoborsa e l’Agenzia delle Entrate. Nello studio si legge che “nel terzo trimestre è aumentata la quota di operatori che segnalano undelle quotazioni degli immobili e di quelli che se ne attendono la prosecuzione anche in autunno”. Nello specifico, il 56% delle agenzie immobiliari ...

