Violenta e sequestra per un mese in un pollaio l’ex moglie del fratello | arrestato 55enne

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Hato e tenuto in ostaggio per unin unl’exdelfinché lei non è riuscita a scappare e chiedere aiuto. Unè statodai carabinieri nella campagna di Firenze. La vicenda risale a inizio settembre. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha segregato la vittima di 53 anni dopo averla attirata con una trappola in una località isolata di Rufina (Firenze). Lì l’ha fatta entrare in un capannone adibito adove, dopo averle sottratto la borsa, l’ha picchiata anche con un tubo di plastica, prima di legarla a una branda metallica. La donna, legata al letto perché non fuggisse, veniva liberata solo un paio di volte al giorno perché si alimentasse, di solito con acqua e biscotti. Nei giorni scorsi è riuscita a scappare e dopo aver percorso 6 km a piedi nei boschi, ha chiesto aiuto a un passante. Nel corso della prigionia ...

