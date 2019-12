Sposo prima di rispondere alla domanda del prete prende dalla tasca un foglio e inizia a

baritalianews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Questa vicenda è accaduta in Gran Bretagna. Un uomo si doveva sposare e il giorno del matrimonio è arrivato puntuale all’altaredella sposa come da consuetudine. La cerimonia si è svolta quasi tutta in estrema tranquillità e poi, quando ilha rivolto lafatidica, lo, con molta calma, ha preso dun biglietto e hato a leggere nomi e cognomi. Era l’elenco dei nomi di uomini con i quali la sposa lo aveva tradito durante il loro fidanzamento. Il gelo è calato nella chiesa e l’imbarazzo era tangibile tra gli invitati soprattutto i parenti della sposa. Questa storia è stata raccontata durante uno spettacolo che va in onda in Inghilterra The Graham Norton Show. Lo, dopo aver letto tutti i nomi e aver spiegato che ruolo avessero avuto nella vita di quella che sarebbe dovuta diventare sua moglie, è andato via tra lo sgomento ...

