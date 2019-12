Combinata nordica | Coppa del Mondo Lillehammer 2019 | niente staffetta | si disputeranno

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019)nella tappa dideldi. A causa del numero esiguo di squadre iscritte, sarebbero state 7 con il minimo per disputare la competizione fissato a 8, la federazione ha deciso che si terranno due gare individuali, invece che una sola. Gli azzurri puntavano molto sullacon il sogno di avvicinare il podio alle spalle di Norvegia e Germania. Alessandro Pittin, Samuel Costa, Aaron Kostner e Lukas Runggaldier, invece, dovranno giocarsi le proprie carte nelle due gare individuali. Il grande favorito resta il norvegese Jarl Magnus Riiber vero e proprio cannibale a Ruka dove ha collezionato tre vittorie che l’hanno issato in vetta alla graduatoria. Ad onor del vero a meno di una debacle del 22enne nativo di Oslo sembra molto complicato che qualcuno riesca a batterlo. Alle sue spalle i soliti nomi: Jens Luraas Oftebro, ...

LinkaTv : E' iniziato Combinata Nordica: Coppa del M su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - zazoomblog : Combinata nordica Coppa del Mondo Lillehammer 2019: in staffetta l’Italia punta ad avvicinare il podio -… - LinkaTv : E' iniziato Combinata Nordica: Coppa del M su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -