Assassin’s Creed The Rebel Collection | disponibile da oggi

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ubisoft tramite un comunicato annuncia che il nuovo bundle “The” è orain esclusiva per Nintendo Switch, al prezzo di 49,99 €. QuestaincludeIV Black Flag, con tutti i DLC per giocatore singolo, eRogue. Sia i fan della saga che i nuovi giocatori avranno l’opportunità di diventare uno dei pirati più temuti dei Caraibi o un cacciatore di Assassini in due celebri titoli della serie di, interamente giocabili in single player e in modalità portatile con Nintendo Switch. Questa raccolta esclusiva sfrutta tutte le capacità di Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, includendo alcune funzionalità migliorate, come un’interfaccia touch screen, un HUD ottimizzato e un sistema di puntamento tramite il controllo del movimento. Qui di seguito i dettagli di ogni singolo gioco: ...

