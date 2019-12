Saranno i droni a farci scoprire l’ultima frontiera inesplorata del mondo?

wired

(Di giovedì 5 dicembre 2019) (foto: Getty Images) Ci sono zone degli oceani di cui ancora si sa poco e niente, o per meglio dire non si hanno dati precisi a riguardo. Per fare un esempio, il fondale a circa venti miglia dalle coste del Pacifico raggiunge i 2.500 metri di profondità, una zona di cui è davvero costosissimo misurarne le condizioni. Come riporta Quartz, infatti, raccogliere informazioni da piattaforme offshore avrebbe dei prezzi proibitivi, mentre i dati dei satelliti sarebbero vulnerabili all’errore, vista la distanza da cui operano. Se le cartografie antiche colmavano questa mancanza di dati con la mitologia, oggi è la tecnologia a venire in soccorso con l’obiettivo è di mappare l’ultimadella Terra. Mappare gli oceani Fra i sistemi più avanzati, in particolare, ce n’è uno di sensori in tempo reale sviluppato dalla startup americana Sofar Ocean Technologies. Il loro motto è semplice: ...

