Salvare e rendere sostenibile

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Se una preoccupazione è davvero avvertita come decisiva, allora le sue manifestazioni sono tante, in tanti modi differenti, anche inaspettati. La preoccupazione per un mondo piùe più gentile si manifesta in molti modi, facendo emergere tante buone prassi.Ci sono i giovani (Friday for future), ci sono i gruppi di volontariato (recupero delle eccedenze alimentari, gruppi di acquisto solidale, orti urbani), ci sono le famiglie (riduzione dello spreco, uso di prodotti bio), c’è la società civile (Manifesto di Assisi, Symbola, Asvis etc.), c’è la scuola (progetti educativi per l’ambiente), c’è l’industria (la green economy, le automobili elettriche, la filiera agro-alimentare), ci sono i comuni e le amministrazioni pubbliche (dalla raccolta differenziata alla disciplina ...

