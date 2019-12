Prescrizione | Di Maio apre al Pd | «Ogni buona proposta è ben accetta»

open.online

(Di giovedì 5 dicembre 2019) «Non vedo motivo di alimentare tensioni inutili all’interno del governo e non comprendo i toni duri usati negli ultimi giorni da parte di qualcuno. Sullache punti a far pagare chi deve pagare e vada dunque nella direzione auspicata dal M5S è ben». A dirlo è il leader grillino, Luigi Di, facendo di fatto rientrare lo scontro con il Pd e nella maggioranza sulla. «Siamo al governo per fare le cose e le cose si fanno insieme, non minacciando proposte individuali con l’unico fine di alimentare spaccature interne che, a mio modesto avviso, fanno solo male al Paese», dice Di. La giornata Dopo le parole del senatore dem Andrea Marcucci, che suonavano come un ultimatum, l’affondo in mattinata era arrivato dal capogruppo del Pd Graziano Delrio, uomo dalle parole sempre misurate. Prima l’apertura: «Sono molto ...

fattoquotidiano : Prescrizione, Di Maio: “Non si discute, dal primo gennaio la riforma è legge. Non credo Pd voterà con Fi e Lega” - AndreaMarcucci : La riforma della #prescrizione è nelle mani del Presidente #Conte, non certo delle veline del #M5S. Serve un interv… - fattoquotidiano : Prescrizione, Delrio: “Capisco Di Maio ma no a bandierine e ricatti, c’è un tavolo aperto. Pd non resta al governo… -