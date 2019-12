Mattia Santori leader delle Sardine | “Berlusconi meglio di Salvini | il programma del

baritalianews

(Di giovedì 5 dicembre 2019)è richiestissimo come ospite da tv e radio. Ilè stato ospite anche di “Un giorno da Pecora” su Rai Radio 1 e ha parlato del suo Movimento e degli obbiettivi che si prefigge. A “Un Giorno da Pecora”ha risposto a tutte le domande che le sono state fatte. La prima è stata su Di Maio e su cosa ne pensasse del ministro degli esteri. Ilha definito Di Maio un politico “istituzionalmente elegante” e inoltre apiace il linguaggio politico utilizzato dal capo politico del Movimento Cinque Stelle. La stessa domanda i conduttori l’hanno fatta su Giuseppe Conte eha risposto che è una figura politica che non dispiace anche se lui non ha fatto tutto bene. Poiparla dei suoi avversari politici in particolare di Silvio Berlusconi e Matteo. Il...

repubblica : Santori: 'Salvini riempiva le piazze, adesso solo stanze e bar' - La7tv : #dimartedi #Mes, Mattia Santori: 'Noi abbiamo sempre detto che la Politica con la P maiuscola significa delegare qu… - chetempochefa : Le parole di Mattia Santori, uno dei 4 fondatori delle sardine, a #CTCF?? -