fanpage

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Lasi è riunita a palazzo Chigi per fare il punto sullaeconomica, in seguito alle tensioni create dall'annuncio di Italia Viva sugli emendamenti allaper cancellare totalmente plastic tax, sugar tax e l'imposta sulle auto aziendali. Il vertice è durato alcune ore, tuttavia non ne è emerso alcun accordo. La seduta è stata quindi aggiornata a domani.

fanpage : Manovra, manca l'intesa nella maggioranza. Renzi irremovibile: 'No all'aumento delle tasse' - Roby_Giordano : Manovra: dopo la riunione della maggioranza di Governo, manca l'intesa tra gli alleati; servira' un nuovo vertice - Daniele_Manca : #Manovra, il governo frena su auto aziendali e plastic tax viene dimezzata, ?@clavolt? - ?@L_Economia? -