Loquis | al via la campagna di Equity Crowfunding

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Un navigatore di storie, invece che di strade. Così si definisce, la prima piattaforma di Geo podcasting, ovvero di contenuti audio geo-localizzati a cui tutti possono accedere in modo gratuito tramite smartphone o dal web, e che da oggi ha avviato unadi. Obiettivo: raccogliere 900mila euro per consolidare il proprio progetto in Italia, ovvero quello di dare a tutti gli utenti la possibilità di raccontare il mondo reale e insieme di ascoltarlo. La nostra vista, appannata dalla miriade di contenuti in rete, necessita di nuove orecchie per sorprendersi di ciò che ci accade intorno. E, nato da un’idea di Bruno Pellegrini insieme a Fabrizio Cialdea, vuole fare questo, utilizzare il digitale per arricchire l’esperienza del mondo reale, ascoltando guide, editori, istituzioni locali, esperti del territorio, ma anche semplici appassionati che ...