Costretta a prostituirsi a soli 13 anni | scappò di casa per noia

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Terribile vicenda negli Stati Uniti: una ragazzina di13è statacon centinaia di uomini. Il fatto è avvenuto in Florida. Soltanto l’intervento della Polizia ha posto fine alla storia, arrestando quattro persone. I suoi sfruttatori erano arrivati anche a dare alla 13enne un soprannome per via della quantità di denaro che gli aveva fatto guadagnare: “la panettiera”. Tutto è iniziato nel Maggio del 2019, quando l’adolescente fece perdere le sue tracce per alcuni giorni. I genitori denunciarono subito la scomparsa della figlia e gli inquirenti avviarono le indagini. Col tempo, si scoprì che la giovane venivain unadi Miami. Posta sotto interrogatorio, la 13enne accusò Racquel Bijou, 19, la donna che per prima l’avevaad avere dei rapporti con degli uomini. Inoltre, la ragazzina ...

LimeMagazineU : Ragazzina di 13 anni costretta a prostituirsi con centinaia di uomini in una casa - zazoomblog : 13enne costretta a prostituirsi con centinaia di uomini in una casa - zazoomblog : 13enne costretta a prostituirsi con centinaia di uomini in una casa -