Carta d’identità e patente nello smartphone con Android 11 | di cosa si tratta?

optimaitalia

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Come immaginate sarà11? Ce ne ha parlato Google in persona a margine del Tech Summit 2019 di Qualcomm, dando in anteprima l'annuncio di una delle funzionalità che andrà a comporre la suite della prossima major-release del suo OS mobile, conosciuto anche comeR. Come riportato dall'ormai onnipresente forum di supporto XDA Developers (una vera istituzione in cui convergono le esperienza dei migliori sviluppatori di tutto il mondo), si deve tutto alla speciale tecnologia di sicurezza sviluppata da Qualcomm per i suoi SoC, che, in combinazione con11 per l'appunto, permetterà agli utenti di aggiungere il proprio documento di identità, chiaramente in formato digitale, così che venga accettato laddove possibile e previsto dalla normativa vigente. Basta distrazioni: i documenti ovunque in tasca, compresa ladi guida In occasione dell'evento di cui sopra ...

Tg3web : Il Papa visita la Cittadella della Caritas a Roma: 'Siamo tutti vulnerabili, con la stessa carta d'identità. Gesù n… - yuyudig : @A_null_P Ma la mia carta d’identità non è valida per l’espatrio :( - francesca_nonni : RT @SailorSnickers: Ricordatevi di diventare donatori di organi, col rinnovo della carta d’identità ormai ve lo chiedono direttamente. Ren… -