Tiberio Timperi e Monica Setta | giornalista svela | “Elogiati dal pubblico”

Tiberio Timperi e Monica Setta - nuovo en plein di ascolti : i dati di ieri : Monica Setta e Tiberio Timperi fanno ancora il pieno di ascolti: i dati auditel di Uno Mattina in famiglia di ieri Ancora un weekend di grandi ascolti per Tiberio Timperi e Monica Setta: con la puntata di Uno Mattina in Famiglia di ieri, domenica 1 dicembre, i due conduttori hanno infatti segnato un nuovo record, sfiorando quota 2 milioni di telespettatori. Come leggiamo nei dati riportati dal sempre informato Davide Maggio, la puntata di ieri ...

Tiberio Timperi rompe il silenzio su Francesca Fialdini. La verità lascia ‘senza parole’ : “Ho incontrato degli amici veri in questa squadra. Ho ritrovato Tiberio ed era esattamente come mi aspettavo di vivere quest’esperienza. Abbiamo litigato, abbiamo fatto pace, ci siamo emozionati, però siamo sempre stati veri e questa è l’unica cosa che conta”. Visibilmente emozionata, Francesca Fialdini aveva chiuso la scorsa edizione de ”La vita in diretta” abbracciando forte Timperi il quale un po’ sorpreso aveva cercato di frenare la ...

Tiberio Timperi-Monica Setta. Marta Flavi : “Fanno lo share più alto!” : Monica Setta e Tiberio Timperi, parla Marta Flavi: “Uno Mattina in Famiglia fa lo share più alto della Rai” Ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Marta Flavi, volto fisso di Uno Mattina in Famiglia, condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta, dove si occupa della rubrica “Lui & Lei”, dedicata all’amore. E nell’intervista in questione la ...

Buon compleanno Carlo Rossella - Dario Franceschini - Tiberio Timperi… : Buon compleanno Carlo Rossella, Dario Franceschini, Tiberio Timperi… …John Le Carré, Giuseppe Cionfoli, Giuseppe Giulietti, Barbara Palombelli, Roberta Manfredi, Riccardo Nencini, Joseph Davide Natullo, Federico Russo… Oggi 19 ottobre compiono gli anni: Gianfranco d’Aronco, politico, filologo; Angelo Borri, ex calciatore; John Le Carré, scrittore; Luigi Genero, ex calciatore; Angelo La Russa, politico; Francesco Blasi, biologo; Cristiana ...

Dove lo vedremo e con chi! Tiberio Timperi dopo ‘La vita in diretta : Si sa da settimane che il prossimo anno non vedremo Francesca Fialdini e Tiberio Timperi fare coppia a La vita in diretta. Nella nuova edizione al loro posto dovrebbero arrivare Lorella Cuccarini e Alberto Matano, come riportato dal sito TvBlog. dopo l’indiscrezione sulla mancata riconferma del duo Timperi e Fialdini, qualcuno ha puntato il dito contro il conduttore: non sarebbe stato convincente durante la stagione. Ovviamente il diretto ...

Tiberio Timperi non ci sta : lo sfogo dopo la cacciata da La vita in diretta : I palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva sono stati definiti e approvati. In televisione vedremo qualche volto “vecchio” e qualche volto nuovo e, in questo periodo di “transizione”, qualcuno si è voluto levare uno sfizio e ha detto ciò che pensava… Tra i programmi che più sono finiti nell’occhio del ciclone c’è La vita in diretta. Il motivo? Gli ascolti. E dei potenziali nuovi conduttori. Si è sentita l’esigenza di fare un bilancio ...