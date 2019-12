Ragusa | 7 cani ricoverati al canile saranno trasferiti

Rifiuti : Ragusa - proroga al 31 gennaio per impianto Tmb di Cava dei modicani : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - Altri tre mesi di proroga per l'impianto di Tmb di Cava dei modicani, in provincia di Ragusa. Domani mattina, il commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa Salvatore Piazza emetterà un’ordinanza - quella emanata il 14 agosto scade domani - per la