Oltre la soglia non va in onda | al suo posto All Together Now

Oltre la soglia oggi 4 dicembre non va in onda : al suo posto All Together Now : Il mercoledì sera di Canale 5 è tradizionalmente dedicato a Oltre la soglia, il medical drama con Gabriella Pession e Giorgio Marchesi, diventato un'abitudine delle ultime settimane. oggi 4 dicembre, però, la serie televisiva non andrà in onda e al suo posto troverà spazio la seconda stagione del talent show All Together Now. Si tratterà di una cancellazione definitiva o di un semplice spostamento? Chi teme la sospensione a causa degli ascolti ...

Oltre la soglia - anticipazioni quinta puntata in onda domenica 8 dicembre : Torna All Toghether Now e fa traslocare Oltre la soglia, la serie medical di Canale 5 che vede Gabriella Pession protagonista nel ruolo di Tosca Navarro. La quinta puntata va in onda domenica 8 dicembre alle 21.40. Oltre la soglia: anticipazioni quinta puntata Emma (Giulia Salerno) vive in una casa famiglia da quando purtroppo ha perso entrambi i genitori. Il suo atteggiamento schivo e i suoi silenzi preoccupano lo staff di Tosca (Gabriella ...

Oltre la soglia - spoiler del 4 dicembre : Emma torna a parlare grazie all'aiuto di Tosca : Le anticipazioni di "Oltre la soglia", la nuova serie televisiva medical prodotta da Paypermoon e trasmessa in sei serate su Canale 5 dal 6 novembre, relative alla quinta puntata che andrà in onda mercoledì 4 dicembre, sono ricche di novità e colpi di scena, pronti ad intrattenere i telespettatori. Fra questi, il silenzio e il passato travagliato di Emma e la fuga di Tommaso e Marica dall'ospedale. Protagonisti della fiction sono la bellissima ...

Ascolti tv - Rai1 vince con Giallini-Gassmann : 'Chi l'ha visto?' batte ancora 'Oltre la soglia' : 3 milioni di telespettatori e il 14% di share per il film 'Se Dio viole', la fiction di Canale 5 non decolla

Oltre la soglia - trama mercoledì 4 dicembre : Marcia e Tommaso fanno perdere le loro tracce : Oltre la soglia ritornerà nuovamente su Canale 5 con la quinta e penultima puntata mercoledì 4 dicembre, in onda in prima serata. Le anticipazioni di questo nuovo appuntamento ci svelano molteplici colpi di scena, in particolar modo per il personaggio di Tosca Navarro (Gabriella Pession). Nel dettaglio, quest'ultima dovrà far fronte all'improvvisa fuga di due pazienti scappati probabilmente a causa del loro amore nato proprio all'interno della ...

Ascolti TV | Mercoledì 27 novembre 2019. Se Dio Vuole 13% - Oltre la Soglia (8.9%) battuto da Chi l’ha Visto (10.6%). Chiambretti parte dal 5.8% - male la Bignardi (1.3%) : Se Dio Vuole - Alessandro Gassmann e Marco Giallini Su Rai1 Se Dio Vuole ha conquistato 3.063.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.810.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar ha interessato 1.319.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 La Mummia ha catturato l’attenzione di 1.916.000 spettatori (8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha ...