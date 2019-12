Monitor gaming | i migliori da comprare per Natale

Monitor gaming : i migliori da comprare per il Black Friday : In questa guida costantemente aggiornata vi aiuteremo a scegliere il miglior Monitor gaming per voi. Si tratta di uno dei componenti fondamentali per un PC gamer, in quanto vi consente di godere appieno dell’esperienza videoludica leggi di più...

Migliori Monitor gaming 4K : Correva l’anno 2013 quando il 4K debuttò sul mercato, ed oggi a distanza di 6 anni sono numerose le aziende che ogni anno commercializzano nuovi Monitor o smart tv dotati della suddetta tecnologia, per offrire la massima risoluzione possibile sia nella riproduzione di contenuti multimediali che in gioco. Se volete giocare o vedere un film in 4K, allora avrete bisogno di un Monitor adeguato, che sia dunque in grado di supporta ...

LG 27GL850 : ecco perché lo nominiamo miglior Monitor da gaming - recensione : Recentemente abbiamo nominato l'LG 27GL850 il migliore monitor da gaming sul mercato dopo diverse settimane di test. Questo display 1440p a 144Hz ci ha impressionato per la sua eccellente riproduzione dei colori e la sua gestione del movimento. Mancano tuttavia una serie di feature di una certa rilevanza, la cui assenza è stata perdonata grazie a un prezzo abbordabile che sta sotto i $500. Ad oggi, abbiamo ritenuto che fosse interessante entrare ...

Xiaomi non si ferma più e lancia un mouse ultra-sottile e due Monitor per il gaming : Xiaomi ha lanciato in Cina un nuovo mouse dal design ultra-sottile con connettività bluetooth dual-mode e due monitor per il gaming: uno con un enorme display curvo da 34 pollici e un altro con un display da 23,8 pollici. L'articolo Xiaomi non si ferma più e lancia un mouse ultra-sottile e due monitor per il gaming proviene da TuttoAndroid.

Monitor gaming LG : i migliori da comprare : In questa guida d’acquisto sempre aggiornata vi aiuteremo a scegliere il miglior Monitor gaming LG perfetto per voi. Vi proporremo i migliori prodotti dell’azienda disponibili in commercio, non prima di aver effettuato una breve analisi leggi di più...

Monitor gaming MSI : i migliori da comprare : In questa nostra guida d’acquisto sempre aggiornata vi aiutiamo a scegliere il miglior Monitor gaming MSI perfetto per un uso dedicato al gaming. Inoltre, vi proponiamo i migliori modelli disponibili attualmente in commercio. Prima di leggi di più...

Monitor gaming BenQ : i migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata vi aiuteremo a scegliere il miglior Monitor gaming BenQ perfetto per voi. Inoltre, vi proporremo i migliori prodotti realizzati dall’azienda disponibili attualmente in commercio. BenQ si è da sempre contraddistinta per i leggi di più...