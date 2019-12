Milano | centinaia di banconote nel Naviglio | l’incredibile risveglio dei cittadini

thesocialpost

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il sogno di chiunque: svegliarsi una mattina, indossare i consueti abiti, uscire di casa per una colazione ordinaria e trovarsi davanti ai propri occhi un fiume dida 100 euro. A qualcuno sarà sembrato di sognare o di aver esagerato con l’alcool, ma qualche sobrio osservatore ha confermato: ildi molti milanese, questa mattina, è stato all’insegna di un vero miraggio., nelgalleggianoErano circa le 7 e 30 del mattino, quando non sia spesso né la facoltà né la voglia di guardarsi attorno, immersi in quella routine che spesso e volentieri dall’uscio di casa conduce all’ufficio o ai banchi di scuola. Eppure, questa mattina a, un evento straordinario ha disatteso tutti, spazzando via con stupore qualsiasi consuetudine. In molti nella città meneghina si sono accorti della presenza didigalleggiare ...

matteorenzi : Vorrei ringraziare le centinaia di persone in fila per entrare a Milano. E scusarmi se il mio Frecciarossa viaggia… - stemar9288 : RT @matteorenzi: Vorrei ringraziare le centinaia di persone in fila per entrare a Milano. E scusarmi se il mio Frecciarossa viaggia anche o… - infoitinterno : Navigli, Milano: centinaia di banconote in acqua -