Blastingnews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L'sarà la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Saranno almeno due le operazioni in entrata che la società nerazzurra ha intenzione di realizzare per assecondare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte. Dovrebbero arrivare a Milano almeno un centrocampista e un attaccante ma è probabile che qualcosa verrà fatta anche in uscita vista l'esigenza di dover fare cassa dopo un mercato importante già fatto in estate. Un giocatore che potrebbe servire a rimpinguare le casse del club nerazzurro è Gabriel Barbosa, noto anche come, che a dicembre tornerà a Milano dopo il prestito al. Quest'ultimo nondi proseguire la sua avventura con il club brasiliano. I dubbi diQuesto è stato senza dubbio l'anno di Gabriel Barbosa. L'attaccante brasiliano a dicembre dello scorso anno è stato ceduto in prestito secco al ...

tancredipalmeri : Non so se Gabigol sia o meno all'altezza del calcio europeo. Però un po' di correttezza: 'Ha fallito con il Benfi… - DiMarzio : #Calciomercato - #Inter, si alza la valutazione di #Gabigol. Le ultime: - ArmandoAreniell : Inter, Gabigol non sarebbe convinto di restare al Flamengo -