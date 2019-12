Il Vaticano in affari con Preziosi e Lapo Elkann

calcioefinanza

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Un investimento di 6 milioni di euro per sottoscrivere il 25% di Italia Indipendent, la società di occhiali e prodotti lifestyle fondata da, e uno da 10 milioni, concluso il 30 settembre scorso, per rilevare il 14% di New Deal, società in cui il patron del Genoa, Enrico, ha appena conferito l’ … L'articolo Ilincon

GBebudi : ' PARTITO ISLAMICO EUROPEO ' Vaticano in questi settantacinque anni, ha fatto affari d'oro, lasciando in eredità l… - StanisLaRochele : Apprendo che tale Raffaello Follieri sarebbe interessato all'acquisto del calcio Catania. Lo descrivono così 'uomo… - GBebudi : ' PARTITO ISLAMICO EUROPEO ' non è giusto morire da innocenti solo perché: medio orientali e mussulmano. questi pa… -