Chi è Mattia Santori | fondatore del movimento delle Sardine

Mattia Binotto - F1 : “Leclerc e Vettel saranno liberi di competere anche nel 2020. Non siamo contenti della macChina” : Mattia Binotto, team principal della Ferrari ha parlato al portale iberico Marca.com della stagione appena conclusa e della libertà di lottare tra loro lasciata al tedesco Sebastian Vettel ed al monegasco Charles Leclerc, facendo il punto anche sul 2020, che scatterà senza ordini di scuderia da Maranello. Sul dualismo Vettel-Leclerc: “Se si guarda alle ultime gare, Vettel e Leclerc sono stati liberi di competere e penso che inizieremo così ...

Sardine - per Mattia Santori il bacio della morte di Pisapia : "Se me lo Chiedono darò il mio contributo" : Giuliano Pisapia fa l'endorsment per le Sardine, dopo la manifestazione di domenica 1 dicembre a Milano. Lo fa con una intervista su Repubblica. Alla domanda cosa pensa della piazza di Milano, l'ex sindaco risponde: "Bellissima, come lo sono state quelle di Bologna, Modena, Parma e delle altre città

Sardine - Mattia Santori beccato dietro le quinte a La7 con il big del Pd : adesso è tutto Chiaro : Beccati dietro le quinte negli studi di La7. Mattia Santori, leader delle Sardine e organizzatore del flash mob di piazza Maggiore da cui è nato il movimento, è stato pizzicato a colloquio con Walter Veltroni, fondatore del Pd. Era il 18 novembre scorso, scrive il Giornale che pubblica la foto "ruba

Mattia Santori - il vero volto delle sardine a Omnibus : "Salvini - macChina del fango". Pronto per candidarsi : Da attivista in piazza a piazzista in tv. Mattia Santori, organizzatore delle sardine di piazza Maggiore a Bologna, nel giro di pochi giorni è diventato il nuovo volto televisivo degli anti-Salvini di tutta Italia, corteggiatissimo dal Pd. E c'è chi già sospetta una imminente discesa in campo, in qu

Le "sardine" registrano il marChio. Mattia Santori : "Siamo nati con un sms" : La folla di Bologna, a Piazza Maggiore. Poi domani sera a Modena, dove servirà una piazza più grande di Piazza Mazzini, probabilmente Piazza Matteotti. Il 30 novembre a Firenze. “Siamo subissati di richieste” dice Mattia Santori, 32 anni, al Corriere della Sera. Parla come portavoce dei quattro ragazzi che hanno lanciato il flash mob delle sardine, un’idea nata “con un sms” che sta diventando qualcosa ...

F1 - Mondiale 2019 : si Chiude il primo anno con Mattia Binotto - che assomiglia molto all’ultimo di Maurizio Arrivabene : Il Mondiale di Formula Uno 2019 saluta il Texas, chiude la trasferta nord-americana e si appresta a far calare il proprio sipario con le due ultime uscite di Brasile e Abu Dhabi. Due appuntamenti che non avranno più particolari spunti di interesse, dopotutto i titoli iridati sono già stati ampiamente consegnati, ma saranno importanti per la Ferrari. Il team di Maranello, infatti, va a concludere il primo anno del nuovo corso del team principal ...

Mattia Binotto F1 - GP Giappone 2019 : “La gestione di Leclerc e Vettel? Non è facile ma abbiamo Chiarito” : Charles Leclerc e Sebastian Vettel: un rapporto che fa discutere. Dopo i fatti a Monza, Singapore e a Sochi (Russia), sembrerebbe tornato il sereno o almeno così pare. Il tedesco si è preso le proprie responsabilità relativamente al mancato gioco di squadra nel penultimo round e Charles, dal suo punto di vista, ha smorzato i toni, ritenendo che la questione abbia avuto un seguito non del tutto meritato. A dire la sua sulla vicenda, dopo il primo ...