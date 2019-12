Bufera su audio De Siervo | vogliono decapitare Lega

ilfogliettone

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Ennesimo terremoto inSerie A ed ennesimo'rubato': ma per l'ad Luigi Desi tratta di un'operazione orchestrata per screditarlo. Intanto pero' la Procura Figc apre un fascicolo. In un momento delicatissimo in cui manca il presidente e nella giornata in cui entra in carica il commissario ad acta Mario Cicala scelto dalla Figc, Repubblica pubblica undi pochi secondi, registrato durante il Consiglio didel 23 settembre scorso, in cui si sente Deparlare dei cori razzisti allo stadio. "Ti faccio una confessione - le parole dell'ad riportate nella registrazione - non la mettiamo a verbale, io ho chiesto ai nostri registi di spegnere i microfoni verso la curva. Quindi non lo sentirete in tv. Perche' io ho chiesto di spegnere i microfoni". Scoppia un caso inSerie A. Dead horas convoca una conferenza stampa per chiarire la sua posizione nella ...

