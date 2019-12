Rischio idrogeologico a Roma | un nuovo report fa luce sulle falle normative e strutturali

Roma e Città del Vaticano : Piano per la difesa dal Rischio idrogeologico e per la tutela ambientale : Il rischio alluvioni, che riguarda territori urbanizzati per oltre mille ettari e dove vivono e lavorano circa 300 mila persone, la più elevata percentuale in un’area urbana europea. I fenomeni franosi, registrati in quasi 400 siti. E una media di 90 voragini l’anno. Sono solo alcuni dei clamorosi problemi di Roma Capitale e del suo hinterland che verranno presentati e discussi lunedì 2 dicembre nel corso del convegno organizzato dall’Autorità ...

Dissesto idrogeologico : “Con 3 condoni ci ritroviamo con 10 milioni di italiani esposti al Rischio frane e alluvioni” : Erasmo De Angelis, già sottosegretario delle infrastrutture e dei trasporti nel governo Letta ed ex coordinatore di Italia sicura, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul Dissesto idrogeologico in Italia De Angelis ha dichiarato: “L’Italia è un Paese esposto ad una marea di ...

Allerta Meteo Sardegna : estesa criticità gialla per Rischio idrogeologico : La Protezione civile regionale della Sardegna ha prolungato fino alla mezzanotte l’avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico nei bacini di Montevecchio-Pischilappiu e nell’Iglesiente. L’Allerta è stata estesa anche al Logudoro dalle 12 di oggi. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: estesa criticità gialla per rischio idrogeologico sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Sardegna : criticità per Rischio idrogeologico : Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regione Sardegna ha diffuso oggi un’Allerta Meteo codice “giallo” per rischio idrogeologico, criticità ordinaria. L’avviso è valido a partire dalle 16 di oggi e fino alle 15:59 di domani per le zone di Allerta Montevecchio Pischinappiu e Iglesiente. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità per rischio idrogeologico sembra essere il primo su Meteo Web.

Dissesto idrogeologico - l’Italia per riparare i danni spende il quadruplo rispetto alla prevenzione. E le città sono le più a Rischio : In Italia riparare i danni del rischio idrogeologico ci costa quattro volte di più rispetto a prevenirli. Secondo i dati Ispra dal 1998 al 2018 il nostro Paese ha speso circa 20 miliardi di euro per rimediare agli effetti del Dissesto (un miliardo all’anno in media, considerando che dal 1944 ad oggi sono stati spesi 75 miliardi di euro) a fronte di 5,6 miliardi di euro investiti in progettazione e realizzazione di opere di prevenzione (circa 300 ...

Clima : Legambiente - a Roma 100mila persone in aree a Rischio idrogeologico (2) : (Adnkronos) – Come raccontato nel dossier di Legambiente, gli impatti peggiori che arriveranno comprendono l’innalzamento del livello del mare. Senza tagli alle emissioni di carbonio, entro la fine del secolo, l’oceano aumenterà tra 61 cm e 110 cm, 10 cm in più rispetto alla stima precedente, secondo Ipcc; tra le 40 aree a maggior rischio inondazione in Italia, 3 sono nel Lazio: la piana Pontina, quella di Fondi e la foce ...

Clima : Legambiente - a Roma 100mila persone in aree a Rischio idrogeologico : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Dal 2010 ad oggi, sono 193 i casi di danni a infrastrutture da piogge intense, 73 i giorni di stop a metropolitane e treni urbani nelle principali città italiane: 26 giorni a Roma. Nella Capitale oltre 100mila persone vivono in aree a rischio idrogeologico e i beni storici immobili esposti a rischio alluvioni sono 2.204 anche nel centro storico. Sono i dati del dossier di Legambiente ‘Città Clima ...

Allerta Meteo Lazio : da stasera codice giallo per Rischio idraulico e idrogeologico : Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico per i possibili effetti al suolo dovuti al trascorso evento Meteorologico avverso sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri dalla sera di oggi, domenica 17 novembre e per 24-36 ...

Sicilia : Zafarana (M5S) - 'Rischio idrogeologico - progetti al palo per ritardi commissario' (2) : (Adnkronos) - Tempi lunghi, sottolinea Zafarana, causati da "inspiegabili ritardi nella nomina della commissione valutatrice che dev’essere nominata dal commissario stesso il quale ci mette, in media, circa 4 mesi. In alcuni casi, come Balestrate, ce ne ha messi 5. Ma la cosa più grave è che diversi