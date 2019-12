Morandi | il dipendente di Spea | “Ci dissero di non entrare nei cassoni” Ispettori su

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019) La società che per conto di Autostrade – e sua ‘gemella’ – effettuava i controlli sul ponte“ha emesso un’istruzione tecnica… impartendo specifiche prescrizioni che escludevano l’accesso ai cassoni dell’impalcato del viadotto Polcevera”. È quanto si legge nelle motivazioni del tribunale del Riesame che a novembre ha accolto la richiesta della procura di Genova di interdire 10 tra tecnici e dipendenti dalla professione nell’ambito dell’inchiesta sui falsi report. A raccontarlo agli investigatori è stato undi. In sostanza, i controlli sul, crollato provocando 43 morti, vennero “esclusi datramite prescrizioni specifiche”. Non solo. Perché anche sui viadotti Bisagno e Veilino non tutto girava per il verso giusto. Secondo i giudici, le relazioni trimestrali “registrano ammaloramenti e ...

