L’Apice piazza il colpo da novanta in attacco | arriva il bomber ‘9rosso’

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiFa sul serio l’Apice. Ed ilto dal presidente Felice Pepe è da far saltare il banco nel girone C di seconda categoria. Pino Guardabascio, trecento e passa gol in carriera, è il nuovo attaccante a disposizione di mister Claudio Vetrone. La trattativa era nell’aria da tempo, si è attesa la finestra di mercato dicembrina ed ilarianese torna nel Sannio (ultima esperienza nel beneventano con l’Alba Sannio nel 2007/08). Settore giovanile con lo Sporting Benevento calcio, poi Venosa, Hinterreggio, Gragnano Gelbison, Fondi, Ercolanese, Trani, Lupa Roma, Sulmona, Gladiator. Poi la sua Irpinia, con le esperienza a suon di gol con Vis Ariano, Grotta, Eclanese, Accadia, San Tommaso, Bisaccese e Mons Militum. Tante squadre, un unico obiettivo: gonfiare la rete. Ed il rosso lo ha sempre fatto. Ora riparte da Apice, dalla ...

