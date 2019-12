Conferenza Semplici | «Poche novità | Jankovic gioca | Paloschi forse»

calcionews24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Domani si giocherà Spal Lecce in Coppa Italia, il tecnicoinstampa: «Ci teniamo a passare il turno» Alla vigilia di Spal Lecce valida per il quarto turno di Coppa Italia, Leonardoinstampa ha sciolto qualche nodo sulla formazione: «Non tantissime, magari 2-3tori si alterneranno. Salamon e Letica li valuteremo domani. Sala e Strefezza? Più no che sì. Moncini è a disposizione, sta bene e ha recuperato.sarà anche lui della partita.». «In questo momento è giusto pensare solo al Lecce. Ci teniamo a fare bene e a passare il turno. Dovremo disputare una buona gara e dare continuità al secondo tempo di Milano, provando a dare spazio a chi ne ha avuto meno». Leggi su Calcionews24.com

