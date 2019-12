Benevento | maestra aggredita da madre di una alunna | finisce in ospedale

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Farà sicuramente discutere un caso di cronaca accaduto nel pomeriggio di ieri a. Durante l’orario di scuola una mamma di unadella San Filippo Neri, in via Port’Arsa, per cause ancora in corso d’accertamento, ha aggredito la, provocandole delle contusioni e dei traumi facciali. La donna, dopo l’aggressione, a quanto si apprende, avrebbe anche minacciato l’insegnante per poi allontanarsi. Lainvece è stata costretta a fare ricorso alle cure mediche, dopo l’intervento del 118, dell’Fatebenefratelli dove al Pronto Soccorso le hanno diagnosticato un trauma facciale con degli ematomi e una contusione alla schiena. Laha denunciato l’accaduto alla polizia. Un episodio sconcertante, senza dubbio assurdo e ovviamente da condannare. Un episodio che farà discutere in considerazione del fatto che ...

