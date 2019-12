Ascolti TV primetime | 2 dicembre 2019 | I Medici ripartono dal 19% | Live Non è La D’Urso

nonsolo.tv

(Di martedì 3 dicembre 2019) Glitvdi lunedì 2. Su Rai1 I– Nel Nome della Famiglia ha conquistato 4.404.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5– Non è laha raccolto davanti al video 2.288.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai2 Maledetti Amici Miei ha interessato 771.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Oltre il Confine del Mare ha catturato l’attenzione di 1.552.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.823.000 spettatori pari ad uno share del 7.6%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.230.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 590.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su TV8 Quantum of Solace ha segnato il 2.7% con 616.000 spettatori mentre sul ...

