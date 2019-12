The Falcon and the Winter Soldier | una foto dal set svela un legame con Avengers | Endgame

movieplayer

(Di martedì 3 dicembre 2019) Theand the, come conferma unascattata sul set, sarà particolarmente legato ad. Theand thearriverà nel 2020 su Disney+ e una nuovadal setun interessante dettaglio riguardante il mondo in cui sarà ambientata la storia ispirata ai fumetti della Marvel legata ad. Lo show con protagonisti Sebastian Stan e Anthony Mackie affronterà infatti le conseguenze di quanto avvenuto in, in particolare dell'evento chiamato Blip, ovvero il ritorno di tutte le creature che erano scomparse dopo lo schiocco di dita del malvagio Thanos. Lacondivisa online mostra un cartello di un'attività chiamata Samson Development in cui è scritto: "Ricostruendo la vostra ...

fidrom4 : SI NO ANDO SOLO ANDO CON MI PRINCESA SKYWALKING #SOLO #LEIA #STARWARS @ The Millennium Falcon - _gryffindorteam : @tramontidestate A me manca solo ffh, e lo farò solo per Tom e Zendaya che sia chiaro! Ma io ora, come affronto Fa… - SimonMoffat7 : RT @Steve_CarShop: Via @Reddit: Aussie muscle, the 1978 Ford Falcon XC Cobra! #carporn #twittercarclub -