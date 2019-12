Roma | Kolarov | «È un momento positivo per noi Vorrei giocare ancora altri 4 anni»

Roma - Kolarov non chiuderà la carriera in Serbia : i giallorossi spingono per il rinnovo : Il terzino serbo ha annunciato che non chiuderà la sua carriera in patria, dunque la Roma ha accelerato per raggiungere un’intesa per il rinnovo Il futuro di Aleksandar Kolarov non sarà nel campionato serbo, il mancino della Roma infatti non ha nessuna intenzione di chiudere la carriera nel proprio Paese. Luciano Rossi/LaPresse Lo ha confermato lui stesso al termine del match vinto contro il Paraguay, in cui è rimasto in campo per ...